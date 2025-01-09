Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Это кому-то интересно?Какая погода ждет...
  • kayalex
    О роли России в подавлении мятежа ни слова!Главную причину я...
  • Лариса Поплавская
    Расширяйтесь в рамках своей страны сколько угодно Это ваше законное правоГлава государства...

В Актау осудили троих закладчиков наркотиков

В Актау осудили троих закладчиков наркотиков

Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области. В июле 2024 года в  Актау задержана 25-летняя гражданка «А», которая устроилась «курьером» в один из телеграм-магазинов и занималась хранением и сбытом наркотиков через закладки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх