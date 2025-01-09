В Актау осудили троих закладчиков наркотиков

Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области. В июле 2024 года в Актау задержана 25-летняя гражданка «А», которая устроилась «курьером» в один из телеграм-магазинов и занималась хранением и сбытом наркотиков через закладки.
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