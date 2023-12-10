Планы компании Boeing на следующий год

Компания Boeing дала поставщикам понять, что планы по наращиванию производства самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737 будут осуществляться примерно на два месяца медленнее, чем первоначально предполагалось.
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