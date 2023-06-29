Читатели китайского портала «Гуаньча» оказались шокированы словами президента Украины Владимира Зеленского во время его последнего выступления перед Верховной радой, в котором он исключил любой мирный план, подразумевающий замораживание конфликта.
Читатели китайского портала «Гуаньча» оказались шокированы словами президента Украины Владимира Зеленского во время его последнего выступления перед Верховной радой, в котором он исключил любой мирный план, подразумевающий замораживание конфликта.
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