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Планерка в ЗСК: у каждого ребенка должна быть семья

Планерка в ЗСК: у каждого ребенка должна быть семья

О том, как обстоят на Кубани дела с воспитанием детей, не имеющих родителей, в том числе и по причине лишения родительских прав, обсудили на очередном планерном совещании в ЗСК, которое провел председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

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