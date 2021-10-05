Планерка в ЗСК: у каждого ребенка должна быть семья

О том, как обстоят на Кубани дела с воспитанием детей, не имеющих родителей, в том числе и по причине лишения родительских прав, обсудили на очередном планерном совещании в ЗСК, которое провел председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
О том, как обстоят на Кубани дела с воспитанием детей, не имеющих родителей, в том числе и по причине лишения родительских прав, обсудили на очередном планерном совещании в ЗСК, которое провел председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
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