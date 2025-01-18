Григор Григорян: Всё готово для ликвидации Армении Азербайджаном и Турцией. Пашинян уже подписал пакт

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП Вы посмотрите, как работают спецслужбы США и Британии, как они умудряются, находясь за тысячи километров от Армении, управлять этой страной? А наши политики в это время сидят и ковыряют в носу или ловят мух! Где, собственно говоря, наша международная деятельность, чтобы не они, а мы управляли массами, ведь мы рядом находимся, а как будто за тысячи километров.