Депутат Колунов призвал вернуться к установке стальных дверей в подъездах

В настоящее время в России необходимо вернуться к опыту установки стальных дверей во всех подъездах. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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