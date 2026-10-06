Оппозиция отказалась от комиссии по делам ААЦ в Армении

Парламентскую комиссию по изучению ситуации вокруг Армянской Апостольской церкви возглавит депутат от «Гражданского договора» Арман Егоян, а обе оппозиционные фракции — «Сильная Армения» и «Армения» — отказались делегировать в неё своих представителей.
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