«Обычная велосипедная арифметика: 0,5 х 2 = 1 колесо». Американский изобретатель собрал «математический велосипед»

Американский инженер-изобретатель, представленный в YouTube под ником «The Q» (возможно, это отсылка к персонажу кинофильмов про Джеймса Бонда, который возглавлял отдел Q и снабжал «Агента 007» полезными шпионскими штучками) опубликовал видео, в котором показал создание «математического велосипеда».
Популярные статьи
- Nokian Tyres уходит из России. Для компании это был ключевой рынок, теперь её ждут огромные убытки
- Доступный Samsung Galaxy A23 5G будет почти столь же мощным, как бестселлер Galaxy A53 5G. Стали известны основные параметры новинки
- Останется ли он столь же компактным флагманом? Появились параметры Xiaomi 12T на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1
Свежие комментарии