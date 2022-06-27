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«Обычная велосипедная арифметика: 0,5 х 2 = 1 колесо». Американский изобретатель собрал «математический велосипед»

«Обычная велосипедная арифметика: 0,5 х 2 = 1 колесо». Американский изобретатель собрал «математический велосипед»

Американский инженер-изобретатель, представленный в YouTube под ником «The Q» (возможно, это отсылка к персонажу кинофильмов про Джеймса Бонда, который возглавлял отдел Q и снабжал «Агента 007» полезными шпионскими штучками) опубликовал видео, в котором показал создание «математического велосипеда».

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