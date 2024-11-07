Команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине

Вашингтон не хочет оправлять Киеву оружие и солдат.фото: kremlin.ru--> Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.
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