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Команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине

Команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине

Вашингтон не хочет оправлять Киеву оружие и солдат.фото: kremlin.ru--> Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

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