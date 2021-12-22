Южный Федеральный

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Сатановский: Шойгу обнулил попытки американцев устроить провокации в Донбассе

Сатановский: Шойгу обнулил попытки американцев устроить провокации в Донбассе

Авторитетный политолог Евгений Сатановский прокомментировал сделанное накануне главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявление о готовящихся провокациях представителями американских ЧВК в Донбассе с применением химических отравляющих веществ.

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