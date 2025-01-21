В Пролетарском районе рекультивируют участок земли на ул. Комарской из-за битума

Как сообщил глава администрации города Тула Илья Беспалов, 28.11.2024 были оформлены материалы по общественным обсуждениям для повторной государственной экологической экспертизы документов по проектированию мероприятий по рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов, расположенной в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома по адресу: г.