Ложное сообщение о бомбе на мемориале «Вечность» и в торговом центре: полиция не обнаружила взрывных устройств

6 июня вечером в экстренную службу 112 поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах одновременно в мемориальном комплексе «Вечность» и в торговом центре на улице Докучаева в столице, передаёт Noi.
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