Язучылар намзәт сайлый: Рәдиф Сәгъди Тукай премиясенә бара язып калды, ала язып калды

Язучылар берлеге идарәсе әгъзалары Берлек җитәкчесе Ркаил Зәйдулланың туган көнендә ике сәгатьтән артык тиргә батып эшләде – каләмдәшләренә әдәби премияләр бүлделәр һәм Тукай премиясенә тәкъдим ителәсе намзәтләрне билгеләделәр.
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