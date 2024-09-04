Чем отделать ванную, кроме плитки? Стильные и практичные решения для стен и полов

Можно ли при ремонте отделать санузел без использования керамической плитки на стенах и полу? Конечно, в ванной и туалете чаще используют кафель, керамическую плитку и керамогранит — так практичнее и эстетичнее.
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