В районе Архангельска начинаются подвижки льда

Об этом стало известно после проведённых анализов речной воды, сообщает «РВК-Архангельск».В компании отметили, что изменения некоторых важных показателей воды в Северной Двине меняются, когда начинается паводок.
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