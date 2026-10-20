К московскому Порталу поставщиков присоединился Забайкальский край, ставший 49-м регионом-заказчик, учреждения которого получили возможность публиковать закупки на платформе, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ В Одессе паника, ...
- ГБ Задержание губерн...
- ГБ Доктор Мясников п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым