Удар натовской ЧВК "Украина" по Крымскому мосту и наш удар по Одессе. Кстати, "Ониксами" мы отправили ещё пару укрогенералов к чертям

Юрий Кот Что касается недавнего удара ВСУ по Крымскому мосту: с одной стороны, его последствия не такие критические, как в первый раз, с другой — по факту могут быть и третий, и четвертый раз.
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