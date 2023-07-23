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Удар натовской ЧВК "Украина" по Крымскому мосту и наш удар по Одессе. Кстати, "Ониксами" мы отправили ещё пару укрогенералов к чертям

Удар натовской ЧВК "Украина" по Крымскому мосту и наш удар по Одессе. Кстати, "Ониксами" мы отправили ещё пару укрогенералов к чертям

Юрий Кот Что касается недавнего удара ВСУ по Крымскому мосту: с одной стороны, его последствия не такие критические, как в первый раз, с другой — по факту могут быть и третий, и четвертый раз.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
Нет смысла обсуждать Фото-Жабу, разве что &quot; по ржать&quot;.
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4 час.
Алина
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1 час.
59
Вы что аху...ли? Они же партнеры! В.В.Пу.
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1 час.

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