Художники вступили в "космическую гонку"

В последние месяцы художники по всему миру стали активно участвовать в космических проектах. В феврале на Луну был отправлен американский посадочный модуль, который привез с собой работу известного художника Джеффа Кунса.
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