Турция надеется на мир на Украине — Эрдоган

Турция не потеряла надежды на мир на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган 9 февраля. По его словам, турецкое руководство позитивно относится к сигналам от Путина и Трампа по поводу урегулирования украинского конфликта.
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