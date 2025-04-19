Чай с хазратом: «Веру нужно черпать не на сайтах, а вживую»

Кто такие неофиты? Почему люди попадают в радикальный ислам? Как изучать «новую» веру? Почему это лучше делать офлайн? Кто лучший друг неофита? О первых шагах в религии в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.