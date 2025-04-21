Moneyman: 75% опрошенных россиян будут экономить на майских праздниках

Большинство - 75% - опрошенных россиян собираются экономить на майских праздниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию "Газеты.
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