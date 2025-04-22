Военные ВС РФ организовали двухстороннее наступление в направлении села Горналь Курской области, чтобы окружить населенный пункт и отрезать пути отступления для находящейся в нем группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии