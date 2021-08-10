В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане

Сергей ЕПолитикаВ Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане СМИ сообщили, что несколько жителей Флориды обращались к врачам с симптомами COVID-19 еще в ноябре 2019 года.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинВсе уже почему-то забыли, что при Трампе были запрещены вейпы. Якобы они вызывали тяжёлые пневмонии. А это, скорее всего, были те ещё "пневмонии"! В Ухани началось позднее. Учитывая "правдивость" пиндосов, можно даже не слушать их измышления.Дина СкребецЯ уже не раз за эти 2 года вспоминала о тех случаях,когда американские врачи заговорили о странных пневмониях и связали их с вейпами. До вспышке в Ухани в прессе говорили об этом,потом как-то память у всех отшибло.владимир шеинБог шельму метит ????BVBoris VoroninАмерикосы СОЗДАЛИ не только этот вирус!!!... Лаборатории вокруг России ПОЧЕМУ мы терпим???!!!... Есть СПЕЦНАЗ есть МИД -предупредили - даём 48 часов и ни секунды больше ..., а далее спец операция, как делают америкосы по всему миру..., доставили улики в Россию и представили мировой общественности... А далее 2-ой Нюрнберг!!!... Чего стесняемся???!!!...Дина СкребецНе смешите.А судьи кто? Кто осмелится их обвинить? Одна только Россия. По Новичку химики по сей день мямлят что-то невнятное, "ДА" сказать стыдно, коллеги из других стран засмеют,а "НЕТ" сказать не велено. Таким же будет и процесс против америкосов. Это не С.Хусейна судить,или С.Милошевича .Это другое,на них можно сваливать все свои грехи.BVBoris VoroninЯ ОБВИНЯЮ США в том что они проводят политику ГЕНОЦИДА!!!... В настоящий момент это через различные сложные болезнетворные субстанции, которые разрабатываются на основе генетического материала, собираемого американскими военными по всему земному шару!!!...Дина СкребецПоддерживаю!!!Комментировать
Свежие комментарии