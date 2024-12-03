На Алтае женщина получила перелом позвоночника в ДТП с пьяным водителем без прав

Полиция проводит проверку ДТП в Онгудайском районе / Фото: МВД Республики Алтай Женщина пострадала в ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона ДТП случилось 2 декабря около 12:20 вблизи села Шашикман.
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