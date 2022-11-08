Губернаторы против генералов Минобороны

Оле́г Никола́евич Кожемя́ко, Губернатор Приморского края (Фото: https://t.me/kozhemiakoofficial) Многих возбудило, а многих возмутило письмо дальневосточных морпехов… своему губернатору.
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