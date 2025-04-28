Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Лепаева
    Они там охренели ее выгнать нужно было а ей медаль ну и страна все квех ногамиРПЦ наградила гла...
  • Владимир Никитин
    Я просто выразил своё мнение как защитник!!! А верить, или нет, это Ваше дело. Не верите, ну иак испытайте Судьбу! Не...Ножом теперь защи...
  • Александр
    Тебе-то с чего верить нужно?Ножом теперь защи...

Песков заявил, что Россия при необходимости окажет военную помощь КНДР

Песков заявил, что Россия при необходимости окажет военную помощь КНДР

Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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