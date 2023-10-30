Немецкие журналисты выпустили манифест, обращенный к жителям страны

Немецкий таблоид Bild опубликовал обращенный ко всем жителям страны манифест под заголовком «Это наша Германия!», в котором призвал всех граждан, независимо от их убеждений, вероисповедания и цвета кожи, соблюдать основные принципы демократического государства.
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