Немецкие журналисты выпустили манифест, обращенный к жителям страны

Немецкий таблоид Bild опубликовал обращенный ко всем жителям страны манифест под заголовком «Это наша Германия!», в котором призвал всех граждан, независимо от их убеждений, вероисповедания и цвета кожи, соблюдать основные принципы демократического государства.