В Бобруйске центр ритуальных услуг, предоставляя место на кладбище, требовал покупать на предприятии ограду и оплачивать монт...

В Бобруйске центр ритуальных услуг, предоставляя место на кладбище, требовал покупать на предприятии ограду и оплачивать монтаж - в ситуацию вмешался МАРТМинистерство антимонопольного регулирования и торговли уличило городской центр ритуальных услуг Бобруйска в навязывании людям необязательных платных услуг.