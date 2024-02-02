В Бобруйске центр ритуальных услуг, предоставляя место на кладбище, требовал покупать на предприятии ограду и оплачивать монт...

В Бобруйске центр ритуальных услуг, предоставляя место на кладбище, требовал покупать на предприятии ограду и оплачивать монтаж - в ситуацию вмешался МАРТМинистерство антимонопольного регулирования и торговли уличило городской центр ритуальных услуг Бобруйска в навязывании людям необязательных платных услуг.
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