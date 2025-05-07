Фон дер Ляйен призвала страны ЕС размещать свои оборонные заказы на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет "угрозу для всей Европы" и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для "поддержки военных усилий".
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