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Фон дер Ляйен призвала страны ЕС размещать свои оборонные заказы на Украине

Фон дер Ляйен призвала страны ЕС размещать свои оборонные заказы на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет "угрозу для всей Европы" и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для "поддержки военных усилий".

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Вор у вора дубинку украл. Очень хочется посмотреть на эту аферу Воровки фон дер Ляйен.
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17 час.
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