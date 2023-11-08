Сотрудники полиции задержали в Московской области мужчин, подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн рублей

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. совместно с инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области задержали троих участников группы, подозреваемых в вымогательстве денежных средств.
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