Учителя отвернулись: избившие одноклассницу смеются в лицо закону, им грозит колония

Avia.pro - СМИ Декабрь в подмосковных Котельниках выдался морозным и хмурым. Однако холоднее зимнего ветра оказалось равнодушие, которое проявили взрослые, когда в стенах гимназии разыгралась настоящая трагедия.
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