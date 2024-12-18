Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Учителя отвернулись: избившие одноклассницу смеются в лицо закону, им грозит колония

Учителя отвернулись: избившие одноклассницу смеются в лицо закону, им грозит колония

Avia.pro - СМИ Декабрь в подмосковных Котельниках выдался морозным и хмурым. Однако холоднее зимнего ветра оказалось равнодушие, которое проявили взрослые, когда в стенах гимназии разыгралась настоящая трагедия.

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Комментарии
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Fvolodya55 Федоров
Почему эти взрослые не пришедшие на помощь не привлечены к ответственности? Почему директора школы еще не уволили?
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16 час.
Karmadon
В СССРе такого не было. Патамушта все были октябрятами-пионерами-комсомольцами и дружно строили кумунизьм. А сисяс горазды только водку пьянствовать и безобразия нарушать.
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16 час.
СК
Светлана Киселева
👍
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8 час.

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