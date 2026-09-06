Три вопроса Мажичу от переживающего за «Зенит» и неутешительный вердикт про «авгиевы конюшни» судейства РПЛ

«Зенит» не должен был проигрывать матч с ЦСКА: крестовина, перекладина, замыкание Соболева - даже одного из этих моментов должно было хватить для взятия игры под полный контроль, - рассуждает обозреватель портала Бобсоккер Алексей Андрианов.
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