Три вопроса Мажичу от переживающего за «Зенит» и неутешительный вердикт про «авгиевы конюшни» судейства РПЛ

«Зенит» не должен был проигрывать матч с ЦСКА: крестовина, перекладина, замыкание Соболева - даже одного из этих моментов должно было хватить для взятия игры под полный контроль, - рассуждает обозреватель портала Бобсоккер Алексей Андрианов.