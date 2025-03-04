Иванова-Швец назвала причину возможной потери пенсии по возрасту

Эксперт рассказала о том, что может произойти в случае работы без официального трудоустройства.Работа без официального оформления может лишить человека права на пенсию по достижении определённого возраста, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.