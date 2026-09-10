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Царьград

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Цена войны стала сделкой века: Трамп покупает остановку СВО

Цена войны стала сделкой века: Трамп покупает остановку СВО

Переговоры о завершении СВО возобновились, но мир от этого ближе не стал. У каждой стороны своя цена остановки войны, и пока эти цены не сходятся.

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