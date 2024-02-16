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Оказывается, Ташкент построили "русские идиоты"

Оказывается, Ташкент построили "русские идиоты"

Широкое возмущение в российской диаспоре Узбекистана вызвали русофобские и оскорбительные высказывания ректора ташкентского университета журналистики Шерзода Кудратходжаева.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Если ректор университета не ет с трибуны такую чушь и сеет ненависть, а в учебниках пишут, что русские- оккупанты, то понятно, что молодежь с детства  растет в атмосфере ненависти ко всему русскому, что они здесь и сейчас проявляют в России, куда массово приезжают как незаменимые специалисты- тупые, рукож…е, чувствующие себя здесь хозяевами. А не пора ли им всем домой, на родину, со всеми из кишлаками и аулами, с из выводками, а мы, русские без сожаления будем прекрасно без них обходиться. Мой дядя, как и тысячи комсомольцев, по призыву партии « поднимал целину», а родители по комсомольской путевке восстанавливали Донбасс/ это наша история, наша жизнь, а этого ублюдка - ректора нужно посадить  за клевету и разжигание межнациональной вражды.
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2 час.
Светлана Петрова
Явно запад потрудился над школьной программой, как и у нас, надо внедрить свою историю в школах
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Мой отец восстанавливал телецентр Ташкента после землятресения. Много фотографий осталось. Посылали лучших специалистов! И вот нам &quot;благодарность&quot;... он думает, что никто ничего не помнит
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