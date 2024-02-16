Оказывается, Ташкент построили "русские идиоты"

ninikooo Митусова

Если ректор университета не ет с трибуны такую чушь и сеет ненависть, а в учебниках пишут, что русские- оккупанты, то понятно, что молодежь с детства растет в атмосфере ненависти ко всему русскому, что они здесь и сейчас проявляют в России, куда массово приезжают как незаменимые специалисты- тупые, рукож…е, чувствующие себя здесь хозяевами. А не пора ли им всем домой, на родину, со всеми из кишлаками и аулами, с из выводками, а мы, русские без сожаления будем прекрасно без них обходиться. Мой дядя, как и тысячи комсомольцев, по призыву партии « поднимал целину», а родители по комсомольской путевке восстанавливали Донбасс/ это наша история, наша жизнь, а этого ублюдка - ректора нужно посадить за клевету и разжигание межнациональной вражды.