Широкое возмущение в российской диаспоре Узбекистана вызвали русофобские и оскорбительные высказывания ректора ташкентского университета журналистики Шерзода Кудратходжаева.
Оказывается, Ташкент построили "русские идиоты"
Комментарии
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ninikooo Митусова
Если ректор университета не ет с трибуны такую чушь и сеет ненависть, а в учебниках пишут, что русские- оккупанты, то понятно, что молодежь с детства растет в атмосфере ненависти ко всему русскому, что они здесь и сейчас проявляют в России, куда массово приезжают как незаменимые специалисты- тупые, рукож…е, чувствующие себя здесь хозяевами. А не пора ли им всем домой, на родину, со всеми из кишлаками и аулами, с из выводками, а мы, русские без сожаления будем прекрасно без них обходиться. Мой дядя, как и тысячи комсомольцев, по призыву партии « поднимал целину», а родители по комсомольской путевке восстанавливали Донбасс/ это наша история, наша жизнь, а этого ублюдка - ректора нужно посадить за клевету и разжигание межнациональной вражды.
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2 час.
Светлана Петрова
Явно запад потрудился над школьной программой, как и у нас, надо внедрить свою историю в школах
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2 час.
ольга емелина
Мой отец восстанавливал телецентр Ташкента после землятресения. Много фотографий осталось. Посылали лучших специалистов! И вот нам "благодарность"... он думает, что никто ничего не помнит
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1 час.
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