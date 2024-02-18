Поздравления медалисткам чемпионата Европы по борьбе Мариане Дрэгуцан и Ирине Рингач

Медалисток чемпионата Европы по борьбе среди взрослых Мариану Дрэгуцан и Ирину Рынгач, а также тренера женской команды Андрея Киперя поздравил с возвращением в страну государственный секретарь по делам спорта и молодежи Серджиу Гурин.
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