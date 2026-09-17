Литва: Микросхемы сбитого БПЛА ранее подверглись внешнему воздействию

Литва продолжает расследования инцидента с залетевшим в её воздушное пространство дроном. Утверждается, что следствию потребуется больше недели, чтобы установить место запуска и задачу беспилотника, который в ночь на 15 сентября был сбит истребителями НАТО над территорией страны.
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