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Литва: Микросхемы сбитого БПЛА ранее подверглись внешнему воздействию

Литва: Микросхемы сбитого БПЛА ранее подверглись внешнему воздействию

Литва продолжает расследования инцидента с залетевшим в её воздушное пространство дроном. Утверждается, что следствию потребуется больше недели, чтобы установить место запуска и задачу беспилотника, который в ночь на 15 сентября был сбит истребителями НАТО над территорией страны.

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