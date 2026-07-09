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Царьград

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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.Два беспилотных летательных аппарата были успешно уничтожены с использованием средств противовоздушной обороны Министерства Обороны.

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