Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.Два беспилотных летательных аппарата были успешно уничтожены с использованием средств противовоздушной обороны Министерства Обороны.
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