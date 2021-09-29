Kaк cдeлaть жeлe из жeлaтинa: TOП-10 peцeптoв

БУДЕТ ВКУСНО!Дом/ДачаKaк cдeлaть жeлe из жeлaтинa: TOП-10 peцeптoв Под желе понимается десерт студенистого типа, который готовится на основе фруктовых/ягодных соков либо молочных продуктов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПвалентина пожиленкоСпасибо за рецепты! Попробую делать их для своей семьи.Vera DobryaginaХорошие рекомендации, и на картинках красиво выглядит, спасибо!Шарль Араслановжелатин заливать только холодной желательно кипечёной жидкостью, как разбунет, на минуту - другую в микроволновку, не доводить до кипения а то вспенится и убежит.Комментировать
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