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Kaк cдeлaть жeлe из жeлaтинa: TOП-10 peцeптoв

Kaк cдeлaть жeлe из жeлaтинa: TOП-10 peцeптoв

Под желе понимается десерт студенистого типа, который готовится на основе фруктовых/ягодных соков либо молочных продуктов.

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валентина пожиленко
Спасибо за рецепты! Попробую делать их для своей семьи.
Vera Dobryagina
Хорошие рекомендации, и на картинках красиво выглядит, спасибо!
Шарль Арасланов
желатин заливать только холодной желательно кипечёной жидкостью, как разбунет, на минуту - другую в микроволновку, не доводить до кипения а то вспенится и убежит.

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