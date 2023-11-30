Вот как выглядит флагманский Xiaomi Redmi K70 Pro в руках у реальных пользователей

Накануне Xiaomi анонсировала свежую линейку смартфонов — Redmi K70. © Ferra.ru Событие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, особенно после того, как в китайской Weibo появились первые «живые» фотографии модели K70 Pro.
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