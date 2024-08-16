Количество автокредитов обновило исторический рекорд

Показатели рынка автокредитов по итогам июля поставили рекорд, несмотря на то, что изменились условия после ужесточения со стороны Центробанка, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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