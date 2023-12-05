Измена Пашиняна обернулась выгодой. Армения стала головной болью Запада

Да Западу ПЛЕВАТЬ на проблемы Армении.. Глубоко и постоянно... Проблемы Армении теперь проблемы только армян. ЗАЧЕМ ПАШИНЯНА ТЕРПЕЛИ?!! Теперь пусть расхлебывают... На заработках в России не отсидятся...

Лш

Лариса шумбасова

Нельзя ни о ком говорить в плане выгоды, далеко не все в Армении согласны с политикой Пашинин, и плохими взаимоотношениями с Россией. Но американцы захлебнуться своей злобой, и они сами себя закопают! Уродцев таких жизнь наказывает!