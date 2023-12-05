В декабре в Санкт-Петербурге пройдёт очередной саммит Евразийского экономического союза. Председательство в ЕАЭС должно перейти Республике Армения.
Измена Пашиняна обернулась выгодой. Армения стала головной болью Запада
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да Западу ПЛЕВАТЬ на проблемы Армении.. Глубоко и постоянно... Проблемы Армении теперь проблемы только армян. ЗАЧЕМ ПАШИНЯНА ТЕРПЕЛИ?!! Теперь пусть расхлебывают... На заработках в России не отсидятся...
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16 час.
Лш
Лариса шумбасова
Нельзя ни о ком говорить в плане выгоды, далеко не все в Армении согласны с политикой Пашинин, и плохими взаимоотношениями с Россией. Но американцы захлебнуться своей злобой, и они сами себя закопают! Уродцев таких жизнь наказывает!
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16 час.
Александр Батт
Запад подожжет Армению и натравит на Россию, как Грузию, Украину и другие окраины. Нам нужно активнее работать с Арменией.
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11 час.
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