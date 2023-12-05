Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Измена Пашиняна обернулась выгодой. Армения стала головной болью Запада

Измена Пашиняна обернулась выгодой. Армения стала головной болью Запада

В декабре в Санкт-Петербурге пройдёт очередной саммит Евразийского экономического союза. Председательство в ЕАЭС должно перейти Республике Армения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да Западу ПЛЕВАТЬ на проблемы Армении.. Глубоко и постоянно... Проблемы Армении теперь проблемы только армян. ЗАЧЕМ ПАШИНЯНА ТЕРПЕЛИ?!!  Теперь пусть расхлебывают... На заработках в России не отсидятся...
Ответить
16 час.
Лш
Лариса шумбасова
Нельзя ни о ком говорить в плане выгоды, далеко не все в Армении согласны с политикой Пашинин,  и плохими взаимоотношениями с Россией. Но американцы захлебнуться своей злобой, и они сами себя закопают! Уродцев таких жизнь наказывает!
Ответить
16 час.
Александр Батт
Запад подожжет Армению и натравит на Россию, как Грузию, Украину и другие окраины. Нам нужно активнее работать с Арменией.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх