Эксперты назвали лучшее детское шампанское

Компания RATINGTELLING представила рейтинг лучшего детского шампанского по оценке сомелье и детей.Лучшее детское шампанскоеКомпания RATINGTELLING исследовала 20 образцов детского шампанского, представленного на российском рынке.
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