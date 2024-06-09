В Новосибирске возник конфликт между активистами, собирающимися срывать встречи квадроберов, детей, имитирующих диких животных, и их сторонниками.
«МК»: в Новосибирске объявили «охоту» на детей-квадроберов
Комментарии
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Собака
Парадокс! С людьми, скачущим на палках, как на лошадях никто не борется, а с теми, кто имитирует животных, нужно бороться! И те и другие имеют отклонения в психике. Их лечить надо, а не бороться с ними.
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12 час.
Нина Прыгун
А что маме этой 10и летней девочки нравится что ее дочь на четвереньках ползает по улице.это уже отрицание всего человеческого.Господи вразуми заблудших
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11 час.
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