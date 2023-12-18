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Карандин о Николишине на ТВ: «С Беларусью был вялый репортаж. Почему скаут «Вашингтона» комментирует сборную России – загадка. О чем думает Первый канал?»

– Телекомментарий для меня стал одним из разочарований турнира.   – Почему? – Матч «Россия 25» – Беларусь был очень легким для комментария – интересный сценарий, много голевых моментов, постоянная интрига, яркая концовка.

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