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Царьград

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Финансирование "Радио Свобода"* прекращено. США приняли решение

Финансирование "Радио Свобода"* прекращено. США приняли решение

Правительство США подтвердило решение о прекращении финансирования медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признанной в РФ иноагентом), что следует из документов федерального суда округа Колумбия.

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