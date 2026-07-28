Жительница Новосибирска выиграла 333 333 333 рублей в лотерею

В первом полугодии 2026 года выигрышными стали 103,2 миллиона билетов официальных лотерей. Большая часть (64%) выигрышных билетов в январе-июне была приобретена онлайн, тогда как только 36% приходилось на розницу.
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