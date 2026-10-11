Папа Римский сообщил о подготовке к медицинской операции на лёгком

Папа Римский Лев XIV сообщил о подготовке к медицинской операции на лёгком. Как пишет ТАСС, об этом он сам рассказал после воскресной проповеди.
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