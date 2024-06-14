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Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказала выдать визы российской делегации на Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Комментарии
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Александр Т
До этого, в начале декабря прошлого года, Лавров заявлял о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ. Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает добивать        И с какого перепугу наши упыри туда пытаются приехать? Загран командировка? На шару и уксус сладкий.
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