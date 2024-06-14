Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

Александр Т

До этого, в начале декабря прошлого года, Лавров заявлял о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ. Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает добивать И с какого перепугу наши упыри туда пытаются приехать? Загран командировка? На шару и уксус сладкий.