Румыния отказала выдать визы российской делегации на Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ
Комментарии
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Александр Т
До этого, в начале декабря прошлого года, Лавров заявлял о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ. Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает добивать И с какого перепугу наши упыри туда пытаются приехать? Загран командировка? На шару и уксус сладкий.
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