НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

87 подписчиков

Бывший военный ВСУ рассказал об искажении истории в украинских учебниках

Бывший военный ВСУ рассказал об искажении истории в украинских учебниках

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил, что в 2008 году в украинских учебниках истории появилась информация о победе Украины и США над нацизмом в Европе во время Второй мировой войны, что является искажением фактов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии