Бывший военный ВСУ рассказал об искажении истории в украинских учебниках

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил, что в 2008 году в украинских учебниках истории появилась информация о победе Украины и США над нацизмом в Европе во время Второй мировой войны, что является искажением фактов.
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